İstanbul Beşiktaş'ta belediye otobüsünün arkasına takılarak paten süren çocuklar izleyenlere korku dolu anlar yaşattı. O anlar amatör bir kameraya böyle yansıdı.
İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler!06 Ağustos 2018, Pazartesi
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