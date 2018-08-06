İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler! 06 Ağustos 2018, Pazartesi

İstanbul Beşiktaş'ta belediye otobüsünün arkasına takılarak paten süren çocuklar izleyenlere korku dolu anlar yaşattı. O anlar amatör bir kameraya böyle yansıdı.