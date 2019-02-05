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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

05 Şubat 2019, Salı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda Suriye'ye gitmeye çalışan 22 kişi gözaltına alındı..


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