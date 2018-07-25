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İstanbul'da dakikada 34 şimşek çaktı

24 Temmuz 2018, Salı

Marmara Bölgesi'nde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, İstanbul semalarında "şimşek gösterisi" yaşanmasına neden oldu.

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