İstanbul'da dakikada 34 şimşek çaktı

Marmara Bölgesi'nde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, İstanbul semalarında "şimşek gösterisi" yaşanmasına neden oldu.
İstanbul'da dakikada 34 şimşek çaktı24 Temmuz 2018, Salı
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