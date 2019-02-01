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İstanbul'da Cumhuriyet tarihinin en büyük yasa dışı bahis operasyonu

01 Şubat 2019, Cuma

İstanbul merkezli 40 ilde cumhuriyet tarihinin en büyük yasa dışı sanal bahis operasyonu gerçekleştirildi. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 207 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 394 kişi için gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 4 binden fazla banka hesabı incelendi, 42 milyon liraya el konuldu.


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