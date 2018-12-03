İstanbul’da çocuklu kadın kapkaççıyı vatandaşlar yakaladı 03 Aralık 2018, Pazartesi

Fatih’te biri çocuklu kadın 4 kişi bankadan yaklaşık 8 bin dolar çeken Tunus uyruklu kadının çantasını çalmaya çalıştı. 20 metre yerde sürükledikleri turistin çantasını alan zanlılar trafiğe takılınca araçtan inerek kaçmaya çalıştı. Yardıma koşan vatandaşlar, yanında çocuk bulunan şüpheliyi yakaladı. Yakalanan kadın, kapkaç yaptıkları turiste kendisini affetmesi için yalvardı.