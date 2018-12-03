Fatih’te biri çocuklu kadın 4 kişi bankadan yaklaşık 8 bin dolar çeken Tunus uyruklu kadının çantasını çalmaya çalıştı. 20 metre yerde sürükledikleri turistin çantasını alan zanlılar trafiğe takılınca araçtan inerek kaçmaya çalıştı. Yardıma koşan vatandaşlar, yanında çocuk bulunan şüpheliyi yakaladı. Yakalanan kadın, kapkaç yaptıkları turiste kendisini affetmesi için yalvardı.
İstanbul’da çocuklu kadın kapkaççıyı vatandaşlar yakaladı03 Aralık 2018, Pazartesi
- İstanbul’da çocuklu kadın kapkaççıyı vatandaşlar yakaladı
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