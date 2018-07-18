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İstanbul'da çıplak adam dehşeti!

18 Temmuz 2018, Çarşamba

İstanbul Eyüpsultan'da annesini evinde bıçaklayan Mehmet Bahadır Uygun adlı kişi daha sonra çıplak halde sokaktaki vatandaşlara tehdit savurdu. İşte o anlar!

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