İstanbul'da CHP'li belediyeden FETÖ'ye 8,5 milyon TL'lik himmet! 23.03.2019 21:38

FETÖ'nün belediye imamı Erkan Karaarslan'ın CHP'li Sarıyer Belediyesi ile kirli ilişkisi günyüzüne çıktı. Karaarslan, tam 8,5 milyon lirayı bulan sahte belge ve şirketlerle terör örgütüne para aktardı.

Erkan Karaarslan... Fetullahçı Terör Örgütü'nün belediyeler imamı... Firariydi!.. Yeni yılın ilk günleri ankara'da kıskıvrak yakalandı. Şu anda Sincan cezaevinde tutuklu...





CHP'Lİ BELEDİYEDEN FETÖ'YE 8,5 MİLYON TL

Karaarslan'ın CHP'li Sarıyer Belediyesi ile ilişkisi ortaya çıktı. Daha doğrusu FETÖ'ye tam 8,5 milyon lirayı bulan sahte belge ve şirketlerle terör örgütüne para aktarma deşifre edildi.

RANT ORTAKLARI

Ömer Tuncay Ceylan, Kılıçdaroğlu'nun özel kalem müdürüydü. CHP'li Sarıyer Belediyesi'ne, FETÖ'nün belediye imamı Karaaslan için referans oldu.

Ve Karaaslan'ı Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile tanıştırdı. Tanışma zamanla yerini rant ortaklığına bıraktı.





Şükrü Genç ile Erkan Karaarslan arasındaki dostluk ilerledi. İlerleyen dostlukla beraber Sarıyer Belediyes'inden de FETÖ'ye himmet aktarımı başladı. Öyle ki halkın parası FETÖ'nün belediyeler imamının kağıt üzerinde kurduğu 2 şirket aracılığı ile kuruşu kuruşuna FETÖ'ye akttarıldı.





1,5 YILDA 8,5 MİLYON TL'LİK VURGUN

O şirketlerden biri sözde danışmanlık şirketiydi, bir diğeri de FETÖ'nün imamının akrabalarına kurduğu imar atık şirketiydi. Bu göstermelik şirketler defalarca aldığı ihalelerle 1.5 yıl gibi kısa sürede tamı tamına 8.5 milyonluk himmet vurgunu yaptı ve o vurgun parası 15 Temmuz gecesi yüzlerce vatandaşımızı şehit eden FETÖ'cü teröristlere yardım olarak gitti.