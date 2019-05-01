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İstanbul'da can pazarı! 20 kişi yangında mahsur kaldı

01.05.2019 19:58

İstanbul Sarıyer'de bulunan 5 katlı bir binada çıkan yangın sonrası 20 kişi içeride mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında söndürüldü.


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