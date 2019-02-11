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İstanbul'da ByLock operasyonu: 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı!

11.02.2019 11:09

Terör örgütü FETÖ / PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock' programını kullandığı tespit edilen 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 14 ilde yapılan operasyonda 16 şüpheli yakalandı.


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