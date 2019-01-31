İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 31 Ocak 2019 hava durumu raporu 31 Ocak 2019, Perşembe

Ocak ayının son gününde Meteoroloji'den son dakika hava durumuna dair bilgiler ve detaylar gelmeye devam ediyor. Hava sıcaklıklarının son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bu günlerde bazı illerimiz için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Bir çok kişi internet üzerinden "bugün hava nasıl olacak" sorusunu araştırıyor. Marmara bölgesinin bazı yerlerinde bugün sağanak yağışlar beklenirken, İstanbul'da ise parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. İşte il il tüm Türkiye'de hava durumu raporları ve detaylar...