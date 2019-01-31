Ocak ayının son gününde Meteoroloji'den son dakika hava durumuna dair bilgiler ve detaylar gelmeye devam ediyor. Hava sıcaklıklarının son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bu günlerde bazı illerimiz için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Bir çok kişi internet üzerinden "bugün hava nasıl olacak" sorusunu araştırıyor. Marmara bölgesinin bazı yerlerinde bugün sağanak yağışlar beklenirken, İstanbul'da ise parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. İşte il il tüm Türkiye'de hava durumu raporları ve detaylar...
İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 31 Ocak 2019 hava durumu raporu31 Ocak 2019, Perşembe
- İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 31 Ocak 2019 hava durumu raporu
- FETÖ beslemesi Rubin'den Başkan Erdoğan'a küstah tehdit
- Muğla'da korkunç cinayet! Önce genç kızı silahla öldürdü sonra intihar etti
- İstanbul'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
- Başkan Erdoğan Twitter'dan duyurdu! Büyük gün bugün...
- Kadın çalışanı taciz etti... Baltayı taşa vurdu
- Başkan Erdoğan açıkladı: Taksim'deki AKM önümüzdeki hafta...
- Antalya-Konya kara yolunda yoğun kar yağışı! Yüzlerce sürücü yolda kaldı
- CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun çalışanı Yaşar Uçar canına kıydı
- Devlet Bahçeli'den flaş Binali Yıldırım açıklaması!
- Müge Anlı son bölümde neler yaşandı? 30 Ocak Müge Anlı son bölüm izle
- Berkay Şahin'den yargıtayı kandırma iddialarına yanıt geldi!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.