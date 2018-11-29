İstanbul'da bu kış nasıl geçecek? 29 Kasım 2018, Perşembe

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Prof. Dr. Adil Tek, İstanbul'da bu yıl kış aylarının ılık geçeceğini söyledi. Prof. Dr. Tek Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini kaydederek, “Bu durum kar yağışı ihtimalinin çok az olduğunu gösteriyor. İstanbul ile birlikte Türkiye'nin batı bölgeleri ılık ve yağışlı bir kış geçirecek" dedi.