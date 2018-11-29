Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Prof. Dr. Adil Tek, İstanbul'da bu yıl kış aylarının ılık geçeceğini söyledi. Prof. Dr. Tek Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini kaydederek, “Bu durum kar yağışı ihtimalinin çok az olduğunu gösteriyor. İstanbul ile birlikte Türkiye'nin batı bölgeleri ılık ve yağışlı bir kış geçirecek" dedi.
İstanbul'da bu kış nasıl geçecek?29 Kasım 2018, Perşembe
- Trabzon'da TIR belediye otobüsüne çarptı: 9 yaralı
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan Arjantin'de
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan Arjantin'e vardı
- İstanbul'da bu kış nasıl geçecek?
- Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya çelenk
- Kılıçdaroğlu Türkiye'yi Almanya'ya şikayet etti
- Fabrikada konteyner faciası! İşçiler altında kaldı
- Kos’taki hortum Bodrum’da paniğe neden oldu
- İzmir'deki okulda skandal görüntüler! Soruşturma başlatıldı
- İstanbul’da etkili olan fırtına uçaklara zor anlar yaşattı
- Meteoroloji'den üst üste uyarılar! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
- İstanbul'da güpegündüz gasp! Tan 500 bin lira...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.