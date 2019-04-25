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İstanbulda bir sapık vakası daha! Arkasından yürüyerek cinsel organını gösteren sapığı kameraya kaydetti

25.04.2019 12:22

İstanbul'da metrobüste yaşanan iğrenç olayın tepkileri devam ederken bir taciz vakası da Sultangazi'de yaşandı. Sultangazi'de işe gitmek için evden çıkan 23 yaşındaki G.Y., yolda yürürken bir kişinin tacizine uğradı. Sokak ortasında cinsel organını genç kadına gösteren tacizci, hızlı adımlarla uzaklaşmaya başlayan G.Y.'yi takip etmeye başladı. Genç kadın kendisini takip eden tacizciyi cep telefonu kamerasıyla kaydedip şikayetçi oldu.


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