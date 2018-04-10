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İstanbul'da bir otele ateş açıldı

09 Nisan 2018, Pazartesi

Taksim Kazancı yokuşunda bulunan otele silahlı saldırı gerçekleşti. Bir ay önce 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın çıktığı otele ateş açıldı. Saldırgan silahını olay yerinde bırakarak kaçtı.

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