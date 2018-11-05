İstanbul'da bir maganda E-5'te drift yaptı, silahıyla ateş açtı! 05 Kasım 2018, Pazartesi

E-5 Karayolu Zeytinburnu mevkiinde bir maganda, otomobiliyle seyir halindeyken arkadaşının, “Yap bakalım bir tedavi” sözüne karşılık kurusıkı tabancayla havaya ateş açtı. Korku dolu anlar yaşatan maganda, trafikteki araçların arasında da defalarca hem “drift” yaptı hem de “makas” atarak terör estirdi. Maganda, o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.