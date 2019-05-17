İstanbul'da bir garip olay! Eski eşinin sevgilisini vurdu... 17.05.2019 14:15

İstanbul'un Avcılar ilçesinde eski eşine yeni sevgilisi tarafından şiddet uygulandığını öğrenen bekçi, konuşmak için gittiği taksi durağının önünde eski eşinin sevgilisini vurdu. Olay yerindeki taksi durağında bulunan taksiciler silah seslerinin ardından durağa saldırı düzenlendiğini düşünerek silahla dışarı çıktı. Bölgeden geçen bir polisin de olaya müdahil olmasıyla ortalık daha da karıştı.