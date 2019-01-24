Şişli'de, özel halk otobüsünde bir kadın yolcunun cep telefonu çalındı. Polise haber verdikten sonra otobüsü durduran şoför, yolcuların inip binmesine müsaade etmedi. Polis erkek yolcuların üzerini ararken, kadın yolcular da birbirinin üzerine aradı. Olay sırasında otobüste yolculuk eden bir kadın "Bir beyefendi vardı. Durakta apar topar hemen indi. Hanımefendi benden şüphelendi de ben telefonu ne yapayım. Üzerimi aradı, çantamı aradı ama çıkmadı. Ayakkabıma kadar çıkardım" diye konuştu.
İstanbul'da bir garip olay!24 Ocak 2019, Perşembe
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