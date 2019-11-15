İstanbul'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu! 15.11.2019 09:46

Bakırköy Osmaniye'de bulunan bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin evdeki incelemesi sürüyor.