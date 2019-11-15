Haberler Web TV İstanbul'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu!

İstanbul'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu!

15.11.2019 09:46

Bakırköy Osmaniye'de bulunan bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin evdeki incelemesi sürüyor.


Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı alınmış söz konusu adrese intikal eden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir" denildi
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları