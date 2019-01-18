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İstanbul'da bir araç liselilerin arasına daldı

18 Ocak 2019, Cuma

İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki bir araç yoldan çıkarak kaldırımda bulunan liselilerin arasına daldı. Kaza sonucu kaldırımdaki 4 öğrenci yaralandı.


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