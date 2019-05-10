İstanbul’da bebekli tırnakçı kadın çetesinden esnafa “soyunuruz” tehdidi (Video) 10.05.2019 12:26

Şişli'de aralarında bebekli kadının da olduğu çete, tırnakçılık yöntemiyle esnafı dolandırmaya çalıştı. Durumu fark ederek polise ihbarda bulunan esnaf ile çalışanlar tarafından iş yerinden çıkartılmak istenen kadınlarla aralarında arbede çıktı. Kadınların elbiselerini çıkartır gibi yaparak esnafa “soyunuruz” tehdidinde bulunması ve yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.