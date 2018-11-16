İstanbul'da bazı öğretim üyelerine gözaltı

Polisin sabah saatlerinde yaptığı operasyon kapsamında aralarında Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ile Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay’ın da aralarında bulunduğu öğretim üyelerinin gözaltına alındığı belirtiliyor.
İstanbul'da bazı öğretim üyelerine gözaltı16 Kasım 2018, Cuma
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