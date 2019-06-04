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İstanbul'da bayram trafiği! Her yer kilitlendi

04.06.2019 16:05

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu. Özellikle Avrupa'dan Asya'ya geçiş noktasında yoğunluk yaşandı.


İstanbul'da bayramın ilk günü ziyaretler ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu.
İstanbul'da Ramazan bayramının ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayram ziyaretleri yapanlar ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasına göre kentte saat 15.00 sıralarında yoğunluk yüzde 53'e ulaştı. Özellikle Avrupa'dan Asya'ya geçişte kilometrelerce yoğunluk oluştu.

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