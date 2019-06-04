İstanbul'da bayram namazı

Bayram namazını kılmak için binlerce vatandaş camilere akın etti.
İstanbul'da bayram namazı04.06.2019 08:30
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