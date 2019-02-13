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İstanbul'da banka müdürüne silahlı saldırı

13.02.2019 15:04

İstanbul Kağıthane'de bir bankanın şube müdürü, kendisiyle tartışan bir kişi tarafından silahla bacağından vuruldu.


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