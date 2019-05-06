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İstanbul'da AVM'de silahlı saldırı! Yaralılar var

06.05.2019 17:58

İstanbul Sarıyer'de bulunan bir AVM'deki kafede oturan 2 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırı sonrası saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.


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