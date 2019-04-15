İstanbul’da asker konvoyunda drift terörü

İstanbul Eyüpsultan’da otomobillerle asker uğurlaması yapan bir grup genç, konvoy halinde gittikten bir süre sonra cadde üzerinde yolu trafiğe keserek, dakikalarca drift yaptı.
İstanbul’da asker konvoyunda drift terörü15.04.2019 12:34
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