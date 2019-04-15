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İstanbul’da asker konvoyunda drift terörü

15.04.2019 12:34

İstanbul Eyüpsultan’da otomobillerle asker uğurlaması yapan bir grup genç, konvoy halinde gittikten bir süre sonra cadde üzerinde yolu trafiğe keserek, dakikalarca drift yaptı.


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