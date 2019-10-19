Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.
İstanbul'da akılalmaz olay! Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken ağır yaralandı19.10.2019 19:25
- İstanbul'da akılalmaz olay! Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken ağır yaralandı
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