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İstanbul'da acı olay! Eve gitmek için bindiği takside...

24.04.2019 09:56

İstanbul Bakırköy'de akşam saatlerinde evine gitmek isteyen bir vatandaş taksiye bindi. Adının Niyazi D. olduğu öğrenilen vatandaş, takside fenalaşarak hayatını kaybetti.


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