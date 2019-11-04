İstanbul'da 9 ilçede 20 saatlik su kesintisi! 04.11.2019 17:31

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan basın açıklamasına göre, Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezinde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle yarın saat 11.00'den itibaren 9 ilçede 20 saati bulan su kesintisi yaşanacak. İşte o ilçeler ve mahalleler...

Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezinde yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın (5 Kasım) 9 ilçedeki bazı mahallelerde 10 ila 20 saat arasında değişen sürelerde su verilemeyecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığından yapılan yazılı açıklamada, Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezinde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla yarın saat 11.00'den itibaren bazı bölgelerde 10 ila 20 saat arasında değişen sürelerde su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

İSKİ'nin, çalışma kapsamında Küçük Çamlıca'daki eski terfi merkezini devre dışı bırakarak, kapasitesi artırılmış olan yeni terfi merkezini işletmeye alacağı ifade edilen açıklamada, böylelikle, saha içerisinde borulama sisteminde yapılacak düzenleme ile yenilenmiş terfi merkezindeki bakım-onarım ve arıza durumlarında geniş kesintiler yerine, lokal kesintilerle işlem yapılabilmesinin mümkün olacağı aktarıldı.

FATİH

Cankurtaran, Sultan Ahmet, Binbirdirek, K.Ayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemallettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, KocaMustafapaşa, Sümbül Efendi, Yedikule, Silivri kapı, Karagümrük, Topkapı, Hocapaşa, Hobyar, Sururi, Molla Fenari, Alemdar, Beyazıt, Taya Hatun, Mercan, Tahtakale, Rüstempaşa, Demirtaş, Süleymaniye, Hoca Gıyasettin, Hacı Kadın, Yavuz Sinan, Sarıdemir, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Balat ve Ayvansaray 10 saat

ZEYTİNBURNU

Beştelsiz, Çırpıcı, Gökalp, Kazlıçeşme, Maltepe, Merkez Efendi, NuriPaşa, Seyit Nizam, Sümer, Telsiz, Veliefendi, Yenidoğan ve Yeşiltepe 10 saat

BEYOĞLU

Arap Cami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyetzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, KılıçAliPaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasan Efendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu 10 saat

BEŞİKTAŞ

Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannüma, Abbas Ağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek 10 saat

KADIKÖY

Acıbadem, Koşuyolu, Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Fikirtepe, Dumlupınar, Eğitim ve Fenerbahçe, Hasanpaşa 10 saat

BEYKOZ

Göksu ve Yeni mahallelerinin bir kısmı 10 saat

20 SAAT SU VERİLMEYECEK YERLER!

Çalışmalar nedeniyle Üsküdar'da Acıbadem, Altunizade, Murat Reis, Valide-i Atik, Barbaros, Kısıklı, Ferah, Kirazlıtepe, Küplüce ve Ünalan bölgeleri ile Yavuztürk'ün üst kotları, Ataşehir'de Örnek, Esatpaşa ve Fetih mahalleleri ile Ümraniye'de Atatürk Mahallesi'nin üst kotlarına 20 saat süreyle su verilemeyecek.