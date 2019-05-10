İstanbul'da 86 milyonluk vurgun! 28 kişi gözaltına alındı 10.05.2019 13:32

Son dakika haberine göre İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurtdışından önemli projeleri hayata geçirmek için getirecekleri fonlar üzerinden yüksek kar payı vermeyi vaat ederek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 28 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 40 kişiyi 86 milyon lira dolandırdığı belirlendi.