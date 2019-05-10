Haberler Web TV İstanbul'da 86 milyonluk vurgun! 28 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 86 milyonluk vurgun! 28 kişi gözaltına alındı

10.05.2019 13:32

Son dakika haberine göre İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurtdışından önemli projeleri hayata geçirmek için getirecekleri fonlar üzerinden yüksek kar payı vermeyi vaat ederek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 28 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 40 kişiyi 86 milyon lira dolandırdığı belirlendi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları