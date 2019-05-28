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İstanbul'da 69 yılın Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı | VİDEO

28.05.2019 19:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre İstanbul'da bugün 35.4 derece ile son 69 yılın Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı.


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