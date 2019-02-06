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İstanbul'da 6 katlı bina çöktü

06 Şubat 2019, Çarşamba

İstanbul Maltepe'de 6 katlı bina çöktü. Ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ediyor.


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