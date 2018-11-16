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İstanbul'da 5 millet bahçesi hizmete giriyor! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak

16 Kasım 2018, Cuma

Millet bahçeleri hizmete giriyor. Hafta sonu Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı millet bahçeleriyle İstanbul'a 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandırılacak. İşte o millet bahçeleri havadan görüntülendi.


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