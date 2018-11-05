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İstanbul’da 4 kişilik ‘büyücü’ şebekesi çökertildi

05 Kasım 2018, Pazartesi

İstanbul’da, büyü bozma bahanesi ile dolandırıcılık yapan 4 kadın düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin küçük yaşta bir çocuğu olduğu, başka bir şüphelinin ise hamile olduğu ortaya çıktı.


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