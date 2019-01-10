Jandarma ekiplerince, Avcılar'da park halindeki bir aracın bagajında ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul'da 30 kilogram eroin yakalandı09 Ocak 2019, Çarşamba
- İstanbul'da 30 kilogram eroin yakalandı
- Başkan Erdoğan'dan MÜSİAD Ankara Vefa Gecesi'nde önemli açıklamalar
- CHP'li belediyeden engelli kıza akılalmaz tehdit! AK Parti'den istifa etmezsen...
- Başkan Erdoğan'a yapılan dua izleyenlere duygulu anlar yaşattı!
- Adana'da bir lisede dehşet! Yan bakma yüzünden çıkan kavga kanlı bitti
- Tuncer ve eşi Emine Ustael Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi
- Başkan Erdoğan'ın vefat eden dayısı Ali Mutlu toprağa verildi
- Ankara'da engelli öğrenci sınıfında tartışma yaratan görüntü! Açığa alındı
- İzmir'de bir doktordan skandal paylaşım!
- Tekirdağ otogarında patlama! Ölü ve yaralılar var
- Bakan Albayrak'tan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına tokat gibi yanıt
- Müge Anlı'da bugün Tuncer Ustael'in yalanları ortaya çıktı! Müge Anlı Meryem Tahnal'ın dilekçesini okudu! 9 Ocak
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.