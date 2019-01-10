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İstanbul'da 30 kilogram eroin yakalandı

09 Ocak 2019, Çarşamba

Jandarma ekiplerince, Avcılar'da park halindeki bir aracın bagajında ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.


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