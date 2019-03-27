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İstanbul'da 25 katlı gökdelende yangın paniği

27.03.2019 10:38

İstanbul Fikirtepe'de 25 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Duman yükselen binadaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.


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