İstanbul'da 12 saat süren dev operasyon... 2 bin 617 ev basıldı, yüzlerce kişi gözaltında

İstanbul’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan kişilere yönelik büyük bir operasyon yapıldı. Önceki gece saat 02.00 başlayan ve 12 saat süren operasyonda yaklaşık 2 bin 617 eve baskın yapıldı. Baskınlarda haklarında 20 yıl hapis cezasıyla aranan bazı şüphelilerin bulunduğu 903 kişi gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri bir operasyonda yakalanan en fazla kişi sayısına ulaşılarak rekor kırıldığını belirtti.
İstanbul'da 12 saat süren dev operasyon... 2 bin 617 ev basıldı, yüzlerce kişi gözaltında29 Aralık 2018, Cumartesi
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