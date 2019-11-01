İstanbul'a sadece 2,5 saat uzaklıkta! O ilde lapa lapa kar yağdı 01.11.2019 17:37

Türkiye soğuk havanın etkisine girerken İstanbul'a sadece 2,5 saatlik uzaklıkta bulunan Bolu Kartalkaya'ya yılın ilk karı düştü. Yağışın aralıklarla devam ettiği Kartalkaya'da, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 5 santimetreye ulaştı. Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre, yüksek kesimlerde kar yağışının bu gece etkili olması ve hafta sonu itibarıyla sıcaklıklarda düşüş yaşanması bekleniyor.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaza büründü.

Bolu kent merkezinde, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili olurken, Sarıalan Yaylası ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan 2 bin rakımlı Kartalkaya'da ise kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Yollarda herhangi bir aksama yaşanmadı. Bölgede bulunan sonbaharın renklerini barındıran ağaçlar da beyaz örtüyle kaplandı.