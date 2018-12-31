Yeni yılın ilk haftasında hava durumunun nasıl olacağı merak konusu. Yurt genelinde soğuk bir hava hakim. Meteoroloji uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, A Haber'e yaptığı değerlendirmede İstanbul'a önümüzdeki hafta cuma gününden itibaren kar yağışının hakim olacağını açıkladı.
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı!31 Aralık 2018, Pazartesi
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