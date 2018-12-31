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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı!

31 Aralık 2018, Pazartesi

Yeni yılın ilk haftasında hava durumunun nasıl olacağı merak konusu. Yurt genelinde soğuk bir hava hakim. Meteoroloji uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, A Haber'e yaptığı değerlendirmede İstanbul'a önümüzdeki hafta cuma gününden itibaren kar yağışının hakim olacağını açıkladı.


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