İstanbul'a ıspanak gönderilen tarlada 'şeytan elması' otu çıktı 04.11.2019 19:17

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, İstanbul ve Tekirdağ'da zehirlenmelere yol açtığı iddia edilen ıspanağın gönderildiği tarlalarda inceleme yaptı. Ateş, "Tarlanın son kısmında az bir yerde yerel ağızda 'pıtırak' denen 'şeytan elması' otu karışma ihtimali var; ancak başka bölgelerde sorunumuz yok" dedi.