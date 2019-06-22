İstanbul'a dönüyorlar! Yollarda seçim hareketliliği

İstanbul'da pazar günü yapılacak olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde oy kullanmak için Kastamonu'dan yola çıkan otobüsler İstanbul'a geliyor.
İstanbul'da pazar günü yapılacak olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde oy kullanmak için Kastamonu'dan yola çıkan otobüsler İstanbul'a geliyor.
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