İstanbul’a dev proje! Central Park'ın 3 misli büyüklüğünde olacak
16 Kasım 2017, Perşembe
İstanbul’a yeni şehir parkı geliyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 1. Su Konseyi Toplantısı’nda açıkladı. Bakan Eroğlu, İstanbul’a, 7 kapılı 7 bahçeli bir şehir parkının yapıldığının haberini verdi. Park, New York’taki Central Park'ın 3 misli büyüklüğünde olacak. Parkın yapılacağı yer ve dev projeye ilişkin tüm ayrıntıları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
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