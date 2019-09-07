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İstanbul Zeytinburnu'da yangın paniği (VİDEO)

07.09.2019 17:59

Zeytinburnu'nda bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.


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