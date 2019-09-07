İstanbul Zeytinburnu'da yangın paniği (VİDEO) 07.09.2019 17:59

Zeytinburnu'nda bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.