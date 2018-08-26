İstanbul yolunda yaşandı... Otobüs şoförü bunu yaptı 26 Ağustos 2018, Pazar

DİYARBAKIR'da, İstanbul'a gitmek için bilet aldıkları bir firmaya ait otobüse binen 15 kişinin, klima çalışmadığı için uyardıkları sürücü tarafından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde indirildiği iddia edildi. Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, bir firmadan İstanbul'a gitmek üzere bilet alıp, gece saatlerinde seyahate başlayanlar, klimanın çalışmadığını fark edince otobüsün sürücüsünü uyardı. İddiaya göre sürücü, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine vardığında kendisiyle klima nedeniyle tartışan aralarında çocukların da bulunduğu 15 yolcuyu otobüsten indirip, yoluna devam etti.