DİYARBAKIR'da, İstanbul'a gitmek için bilet aldıkları bir firmaya ait otobüse binen 15 kişinin, klima çalışmadığı için uyardıkları sürücü tarafından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde indirildiği iddia edildi. Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, bir firmadan İstanbul'a gitmek üzere bilet alıp, gece saatlerinde seyahate başlayanlar, klimanın çalışmadığını fark edince otobüsün sürücüsünü uyardı. İddiaya göre sürücü, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine vardığında kendisiyle klima nedeniyle tartışan aralarında çocukların da bulunduğu 15 yolcuyu otobüsten indirip, yoluna devam etti.
İstanbul yolunda yaşandı... Otobüs şoförü bunu yaptı26 Ağustos 2018, Pazar
- İstanbul yolunda yaşandı... Otobüs şoförü bunu yaptı
- Çıldır Gölü Ege sahillerini aratmıyor...Sıcaktan bunalan vatandaşlar Çıldır Gölü’nde serinliyor
- İstanbul Etiler'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var
- Yüksek gerilim kabloları kalabalığın üstüne düştü!
- Arnavutköy'de fabrika yangını
- İstanbul'da döner bıçaklı vahşet!
- Ayder Yaylası değişiyor! İşte yeni yüzüyle Ayder Yaylası...
- Rize'de denize giren kurbanlık dana Trabzon'da yüzerken bulundu
- Sarıyer'de halk otobüsü devrildi
- Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Reyes İstanbul'da
- Kastamonu'da orman yangını
- Doğalgaz faturanızı %30 düşürecek önlem
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.