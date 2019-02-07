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İstanbul Valisi'nden Kartal'da çöken binayla ilgili flaş açıklama

07 Şubat 2019, Perşembe

Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Göçük altında kalan Havva isimli kızımızla az önce arama kurtarma ekiplerimiz konuştular." dedi.


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