Haberler Web TV İstanbul Valiliği, Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden ve yaralananların kimlikleri açıkladı

İstanbul Valiliği, Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden ve yaralananların kimlikleri açıkladı

07 Şubat 2019, Perşembe

İstanbul Valiliği, Kartal'da çöken binadan kurtarılan ve hayatını kaybedenlerin kimlik bilgilerini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Hastanelerimize sevk edilen 9 yaralının genel durumu iyi olmakla birlikte 3 yaralının yoğun bakımdaki takip ve tedavileri devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları