İstanbul Valiliği, Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden ve yaralananların kimlikleri açıkladı 07 Şubat 2019, Perşembe

İstanbul Valiliği, Kartal'da çöken binadan kurtarılan ve hayatını kaybedenlerin kimlik bilgilerini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Hastanelerimize sevk edilen 9 yaralının genel durumu iyi olmakla birlikte 3 yaralının yoğun bakımdaki takip ve tedavileri devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.