İstanbul Valiliği duyurdu! 90 günlük süreç başladı 21.02.2019 12:22

İstanbul Valiliği "Bütün yurtta il ve ilçe bazında afet riski en yüksek alanlar tespit edilerek, Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlanacak ve 3 ay içerisinde Bakanlık makamına sunulacak" açıklamasında bulundu.