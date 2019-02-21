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İstanbul Valiliği duyurdu! 90 günlük süreç başladı

21.02.2019 12:22

İstanbul Valiliği "Bütün yurtta il ve ilçe bazında afet riski en yüksek alanlar tespit edilerek, Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlanacak ve 3 ay içerisinde Bakanlık makamına sunulacak" açıklamasında bulundu.


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