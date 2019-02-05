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İstanbul Uzunçayır'da metrobüse astronot kıyafetiyle binen adam şaşırttı!

05 Şubat 2019, Salı

İstanbul'un en çok kullanılan toplu taşıma araçlarından biri olan metrobüse bugün, Uzunçayır istasyonundan binenler hayatının belki de en garip anlarını yaşadı. Metrobüse astronot kıyafetiyle binen adam şaşkın bakışları üzerine topladı. İşte metrobüse binen o astronot.


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