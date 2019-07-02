İstanbul Üsküdar'da yangın! Patlamalar yaşandı 02.07.2019 18:51

İstanbul Üsküdar'da 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın nedeniyle çatıda patlamaların yaşandığı görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.