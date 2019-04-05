İstanbul Üsküdar'da geçersiz oylar tekrar sayılacak 05.04.2019 13:42

İstanbul İl Seçim Kurulu, AK Parti'nin 15 ilçede oy sayımına ilişkin yaptığı "geçersiz oy sayımına" ilişkin başvurusunu kabul etti. İl Seçim Kurulu'nun kararıyla İstanbul'un Üsküdar ilçesinde geçersiz sayılan 9 bin 981 oy yeniden sayılacak.