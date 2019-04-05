İstanbul Üsküdar'da geçersiz oylar tekrar sayılacak

İstanbul İl Seçim Kurulu, AK Parti'nin 15 ilçede oy sayımına ilişkin yaptığı "geçersiz oy sayımına" ilişkin başvurusunu kabul etti. İl Seçim Kurulu'nun kararıyla İstanbul'un Üsküdar ilçesinde geçersiz sayılan 9 bin 981 oy yeniden sayılacak.
İstanbul Üsküdar'da geçersiz oylar tekrar sayılacak05.04.2019 13:42
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