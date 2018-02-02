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Üsküdar'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

01 Şubat 2018, Perşembe
Üsküdar'da kontrolden çıkan otobüs, durakta bekleyenlere çarptı, 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden ilk görüntüler.
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